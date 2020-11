Ginnastica ritmica, Europei 2020: Azerbaijan avanti a metà gara nei gruppi. Assenti Italia, Russia e tante big (Di giovedì 26 novembre 2020) A Kiev (Ucraina) sono incominciati gli Europei 2020 di Ginnastica ritmica. Si tratta di una rassegna continentale di Serie B, visto che moltissime Nazioni di riferimento e tantissime big hanno deciso di non partecipare all’evento a causa dell’emergenza sanitaria. Ad esempio le quotatissime Italia, Russia, Bulgaria, BieloRussia e Spagna non si sono presentate ai nastri di partenza e la gara per i gruppi seniores è di oggettivamente scarso livello, con appena sei squadre in pedana. Oggi è andato in scena l’esercizio con le 5 palle, dove l’Azerbaijan ha firmato il miglior punteggio (34.600), prevalendo nei confronti di Israele (34.100) e della deludente Ucraina, fermatasi a 32.000 proprio come l’Estonia. Domani spazio ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) A Kiev (Ucraina) sono incominciati glidi. Si tratta di una rassegna continentale di Serie B, visto che moltissime Nazioni di riferimento e tantissime big hanno deciso di non partecipare all’evento a causa dell’emergenza sanitaria. Ad esempio le quotatissime, Bulgaria, Bieloe Spagna non si sono presentate ai nastri di partenza e laper iseniores è di oggettivamente scarso livello, con appena sei squadre in pedana. Oggi è andato in scena l’esercizio con le 5 palle, dove l’ha firmato il miglior punteggio (34.600), prevalendo nei confronti di Israele (34.100) e della deludente Ucraina, fermatasi a 32.000 proprio come l’Estonia. Domani spazio ...

