Gimbe: "Governo e Regioni facciano scelte impopolari per Natale"

L'epidemia rallenta, ma con gli ospedali sotto pressione e più di 4800 morti siamo in piena seconda ondata. E col Natale alle porte e la voglia di festeggiare e allentare le restrizioni, è fondamentale mantenere alte attenzione e responsabilità. "Governo e Regioni abbiano il coraggio di scelte impopolari. Riaperture imprudenti per le festività rischiano di invertire nuovamente la curva del contagio vanificando i sacrifici già fatti". L'allerta arriva dal presidente Nino Cartabellotta, che richiama quanto evidenziato dall'European Centre for Disease Prevention and Control, il "Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie"mettendo in guardia sui rischi di revocarele misure restrittive. Allentarle o eliminarle il 7 o il 21 dicembre porterebbe ad una risalita dei ricoveri.

