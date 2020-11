Gilles Rocca e Miriam Galanti, matrimonio e figli? Parla ‘mister Ballando’ (Di giovedì 26 novembre 2020) Gilles Rocca e Miriam Galanti più innamorati e complici che mai, i due convoleranno presto a nozze e metteranno su famiglia? Ecco cosa ha detto l’attore Torna ad attirare l’attenzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020)più innamorati e complici che mai, i due convoleranno presto a nozze e metteranno su famiglia? Ecco cosa ha detto l’attore Torna ad attirare l’attenzione… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

MarioManca : #BallandoConLeStelle, Gilles Rocca: «Essere bello non è un merito, ma una fortuna» - zazoomblog : Gilles Rocca: «Essere bello non è un merito ma una fortuna» - #Gilles #Rocca: #«Essere #bello - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: #BallandoConLeStelle, trionfa #GillesRocca. Ecco chi è e perché deve tutto a Bugo e Morgan a Sanremo. Le rivelazioni #Sc… - Notiziedi_it : Intervista esclusiva a Gilles Rocca, vincitore di “Ballando con le stelle 2020”: “Cerco di stare lontano dai papara… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva Gilles Rocca, vincitore di “Ballando con le stelle” Ecco cosa ci ha raccontato ????… -