Gianni Minà | “La Juve proteggeva Platini | il Napoli non ha mai tutelato Maradona”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tra le tonnellate di pezzi su Maradona che il web ha sfornato già due minuti dopo l’annuncio della morte di Maradona, in molti aspettavano quello di. Uno dei giornalisti italiani più vicini a Diego. “Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista. Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di proporgli domande scabrose”. Il saluto diè antiretorico, molto più di altri. E lo riporta alla sua dimensione “giornalistica”, al rapporto con le persone di quel “Maradona tante volte criminalizzato”. “Una sorte che non è toccata invece, per esempio, a, che come Diego ha detto sempre no a questa arroganza del giornalismo moderno, ...