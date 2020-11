Giacomo Urtis legge le carte a Stefania Orlando: “Attenta in amore” (video) La replica del marito Simone (Di venerdì 27 novembre 2020) Giacomo Urtis, oggi, giovedì 26 novembre 2020, ha letto le carte a Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Il verdetto non è piaciuto all’ex moglie di Andrea Roncato: “Lavoro benino… Stai attenta in amore e ad un’amica invidiosa”. Bacio tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello VIP 5 (video) L’influencer ipotizza che la compagna gelosa sia Matilde Brandi che, dopo qualche settimana di permanenza, ha dovuto abbandonare la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. #GFVIPStefania dopo che Urtis le ha letto le carte: "Sfigatissima prima, durante e dopo" ???????? pic.twitter.com/yva1fMOl7i — ???? (@Luca08271367) November 26, 2020 Orlando: “Pure ste ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 27 novembre 2020), oggi, giovedì 26 novembre 2020, ha letto lea Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e. Il verdetto non è piaciuto all’ex moglie di Andrea Roncato: “Lavoro benino… Stai attenta in amore e ad un’amica invidiosa”. Bacio trae Maria Teresa Ruta al Grande Fratello VIP 5 () L’influencer ipotizza che la compagna gelosa sia Matilde Brandi che, dopo qualche settimana di permanenza, ha dovuto abbandonare la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. #GFVIPdopo chele ha letto le: "Sfigatissima prima, durante e dopo" ???????? pic.twitter.com/yva1fMOl7i — ???? (@Luca08271367) November 26, 2020: “Pure ste ...

