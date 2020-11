GF Vip, Maria Teresa Ruta crolla e vuole andare via: “Avevo fatto una promessa…” (VIDEO) (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche le leonesse ogni tanto crollano. Questo è il caso di Maria Teresa Ruta. Dopo avere confidato che vuole rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip anche per Tommaso Zorzi, la mamma di Guenda ha avuto un momento di sconforto pensando al compagno Roberto che l’aspetta fuori. GF Vip, anche Maria Teresa Ruta crolla: “Avevo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 26 novembre 2020) Anche le leonesse ogni tantono. Questo è il caso di. Dopo avere confidato cherimanere nella Casa del Grande Fratello Vip anche per Tommaso Zorzi, la mamma di Guenda ha avuto un momento di sconforto pensando al compagno Roberto che l’aspetta fuori. GF Vip, anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

