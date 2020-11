GF Vip | il concorrente gay è uno sportivo | ecco il papabile nome FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 26 novembre 2020) Alfonso Signorini nel corso di GF Vip Party, come vi avevamo documentato noi in largo anticipo, ha svelato altri dettagli interessanti in merito algay che sta per varcare la soglia del Grande Fratello Vip per far perdere la testa a Tommaso Zorzi. GF Vip, ilgay è unoil... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.