GF Vip | Elisabetta Gregoraci gelosa di Pierpaolo e Giulia? “Mi ha detto che ho finto un innamoramento” VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 26 novembre 2020) Proseguono le tensioni traPretelli enella Casa del Grande Fratello Vip. La ex moglie di Briatore potrebbe esseredell’avvicinamento dell’ex Velino nei confronti diSalemi, accusandolo di avere provato per lei dei sentimenti poco veritieri. GF Vip,disi è confidato con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.