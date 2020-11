Germania prolunga il semi-lockdown | durerà fino al 20 dicembre

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) È ormai ufficiale. Data la curva epidemica i dati della, seppure incoraggianti, non sono ancora tali da permettere una riapertura. Ed è così che la cancelliera Angela Merkel ha annunciato ieri sera che ildellatoal 20. Quanto al Natale, per le festività il divieto di contatto verrà ammorbidito e si consentiranno incontria un massimo di 10 persone. “Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine” ha detto Angela Merkel. Ma per permettere a tutti un Natale sereno, è ovvio inasprire adesso le misure: non saranno possibili incontri oltre le cinque persone di due nuclei abitativi, escludendo i ragazzi sotto i 14 anni. Quanto ai ristoranti, luoghi di svago e culturali, ...