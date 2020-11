Germania, l’annuncio della Merkel: “Il vaccino in arrivo prima di Natale” (Di giovedì 26 novembre 2020) . La battaglia al Covid sta entrando nella fase calda e la cancelliera ha confermato le prime dosi La Germania sta gestendo la seconda ondata di coronavirus al pari degli altri grandi Paesi europei, tra restrizioni e parziali lockdown. L’unico modo per contenere la crescita L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) . La battaglia al Covid sta entrando nella fase calda e la cancelliera ha confermato le prime dosi Lasta gestendo la seconda ondata di coronavirus al pari degli altri grandi Paesi europei, tra restrizioni e parziali lockdown. L’unico modo per contenere la crescita L'articolo proviene da Inews.it.

occhio_notizie : L'annuncio della cancelliera tedesca sul #vaccino - KayWords : Continuo a vedere l'annuncio di una casa in campagna qui vicino in Germania: 3 camere, giardino e garage a 69k. Se… - ChiaraSulmoni : RT @NessunLuogo24: 'L'annuncio di #Trump in relazione al ritiro di soldati dalla #Germania è sintomo di una presidenza che vuole smantellar… - profazio : RT @NessunLuogo24: 'L'annuncio di #Trump in relazione al ritiro di soldati dalla #Germania è sintomo di una presidenza che vuole smantellar… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'L'annuncio di #Trump in relazione al ritiro di soldati dalla #Germania è sintomo di una presidenza che vuole smantellar… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania l’annuncio Coronavirus, in Germania meno morti: ecco perché Corriere della Sera