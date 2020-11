Geopolitica e business. Ecco gli Emirati secondo Gargash (Di giovedì 26 novembre 2020) Accordi di Abramo, Libia, Turchia (e Mediterraneo orientale), Yemen, Iran e lotta all’estremismo islamico. Nel suo intervento al Med2020 il ministro degli Esteri Emiratino, Anwar Gargash, ha evidenziato alcuni dei principali dossier sul tavolo di Abu Dhabi – dossier che si intrecciano con le dinamiche del Mediterraneo allargato al centro della tre giorni organizzata annualmente dall’Ispi. Argomento sullo sfondo la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden, dopo che quella precedente trumpiana ha condotto Abu Dhabi negli Accordi di Abramo con la normalizzazione delle relazioni con Israele: “Biden ha sostenuto molto velocemente gli Accordi di Abramo – ha spiegato Gargash – con lui è possibile un ritorno degli Stati Uniti all’ortodossia dei due Stati. Sono molto ottimista che la leadership palestinese guardi a tutto ciò in modo ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Accordi di Abramo, Libia, Turchia (e Mediterraneo orientale), Yemen, Iran e lotta all’estremismo islamico. Nel suo intervento al Med2020 il ministro degli Esterino, Anwar, ha evidenziato alcuni dei principali dossier sul tavolo di Abu Dhabi – dossier che si intrecciano con le dinamiche del Mediterraneo allargato al centro della tre giorni organizzata annualmente dall’Ispi. Argomento sullo sfondo la nuova amministrazione statunitense di Joe Biden, dopo che quella precedente trumpiana ha condotto Abu Dhabi negli Accordi di Abramo con la normalizzazione delle relazioni con Israele: “Biden ha sostenuto molto velocemente gli Accordi di Abramo – ha spiegato– con lui è possibile un ritorno degli Stati Uniti all’ortodossia dei due Stati. Sono molto ottimista che la leadership palestinese guardi a tutto ciò in modo ...

