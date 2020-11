Gent-Stella Rossa 0-2; serbi ad un passo dalla qualificazione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tre punti fondamentali conquistatiin trasferta in Belgio. Il risultato finale,0-2, premia gli ospiti che dopo essere passati in vantaggio ad inizio gare sono stati bravi a disinnescare le tante offensive avversarie. Nella ripresa il raddoppio ha tagliato le gambe agli avversari, che nonostante le tante azioni offensive non sono riusciti a trovare la via del gol. LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(3-5-1-1): Bolat; Hanche-Olsen, Ngadeu-Ngadjui, Nurio Fortuna; Botaka (46° Castro-Montes), Dorsch, Owusu (58° Odjidja-Ofoe), Kums (85° George), Mohammadi; Bezus; Bukari (66° Niangbo). All. De Decker.(4-5-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Degenek; Vukanovic (88° Radulovic), ...