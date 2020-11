Generazione Energia, domani alle 10.30 la diretta streaming (Di giovedì 26 novembre 2020) È in programma domani alle 10.30 la diretta social (su Facebook e Youtube) dell’evento “Generazione Energia. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso”: un’occasione importante per fare il punto sulle politiche già in campo, a partire dai green bonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle al governo, e sulle misure in programma per rendere la transizione ecologica un’opportunità di benessere, occupazione e innovazione per gli italiani. Tanti i temi su sui si concentrerà la discussione, con diverse sessioni in cui si alterneranno esponenti di governo e rappresentanti del mondo della cultura e della scienza. Coordinati dalla giornalista di SkyTg24 Daria Paoletti, apriranno la mattinata di confronto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che approfondirà la ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 26 novembre 2020) È in programma10.30 lasocial (su Facebook e Youtube) dell’evento “. Ecologia, Economia, Equità per un nuovo modello di progresso”: un’occasione importante per fare il punto sulle politiche già in campo, a partire dai green bonus introdotto dal MoVimento 5 Stelle al governo, e sulle misure in programma per rendere la transizione ecologica un’opportunità di benessere, occupazione e innovazione per gli italiani. Tanti i temi su sui si concentrerà la discussione, con diverse sessioni in cui si alterneranno esponenti di governo e rappresentanti del mondo della cultura e della scienza. Coordinati dalla giornalista di SkyTg24 Daria Paoletti, apriranno la mattinata di confronto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, che approfondirà la ...

LUIGIVACCARO5 : Il 27 novembre parte Generazione Energia: misure e progetti per un’Italia migliore - il_Ghisa : Il 27 novembre parte Generazione Energia: misure e progetti per un’Italia migliore - cuenews_it : Abitazioni sostenibili ?? sia energeticamente sia dal punto di vista ambientale???? Il primo passo è il fornello ad i… - massimoneri90 : Il 27 novembre parte Generazione Energia: misure e progetti per un’Italia migliore - chryduca : Il 27 novembre parte Generazione Energia: misure e progetti per un’Italia migliore -

