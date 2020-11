Gender gap, SAIPEM a sostegno dei Women Empowerment Principles e del Manifesto di Valore D (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Con l’obiettivo di “promuovere una cultura inclusiva che punti alla valorizzazione delle proprie risorse in quanto portatrici di un patrimonio di competenze critiche per il business”, SAIPEM ha sottoscritto la dichiarazione di sostegno ai Women Empowerment Principles (WEP) e il Manifesto per l’occupazione femminile dell’associazione Valore D. Istituiti da UN Global Compact e UN Women, i Women Empowerment Principles – spiega SAIPEM in una nota – rappresentano i principi guida alle imprese per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne sul posto di lavoro, sul mercato e nella comunità. Il Manifesto per l’occupazione femminile è, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Con l’obiettivo di “promuovere una cultura inclusiva che punti alla valorizzazione delle proprie risorse in quanto portatrici di un patrimonio di competenze critiche per il business”,ha sottoscritto la dichiarazione diai(WEP) e ilper l’occupazione femminile dell’associazioneD. Istituiti da UN Global Compact e UN, i– spiegain una nota – rappresentano i principi guida alle imprese per promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione delle donne sul posto di lavoro, sul mercato e nella comunità. Ilper l’occupazione femminile è, ...

