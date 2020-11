Gattuso: «Dopo il Milan non voglio vedere professori che giudicano i compagni che sbagliano» (Di venerdì 27 novembre 2020) Gattuso, intervistato a Sky nel post partita di Napoli-Rjieka, è tornato sulla presunta lite avvenuta con i suoi calciatori nello spogliatoio Dopo la sconfitta contro il Milan «Sono state dette tante cose non vere. Io non litigo con i giocatori, ho detto loro quello che pensavo. Gli ho detto che voglio vedere sempre lo stesso spirito e che non voglio vedere professori che giudicano i compagni. Il confronto è stato questo, poi le partite si possono perdere. Poi se qualcuno pensa che noi siamo il Barcellona non siamo noi. Possiamo perdere ancora, ma voglio vedere un comportamento diverso in cui si fa squadra e non si manda a quel paese il compagno che sbaglia» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020), intervistato a Sky nel post partita di Napoli-Rjieka, è tornato sulla presunta lite avvenuta con i suoi calciatori nello spogliatoiola sconfitta contro il«Sono state dette tante cose non vere. Io non litigo con i giocatori, ho detto loro quello che pensavo. Gli ho detto chesempre lo stesso spirito e che nonche. Il confronto è stato questo, poi le partite si possono perdere. Poi se qualcuno pensa che noi siamo il Barcellona non siamo noi. Possiamo perdere ancora, maun comportamento diverso in cui si fa squadra e non si manda a quel paese il compagno che sbaglia» L'articolo ilNapolista.

