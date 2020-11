Gattuso: “Con Maradona ho cenato due volte. Vincere stasera non era facile” (Di venerdì 27 novembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso ha commentato la vittoria sul Rijeka del suo Napoli, parlando ovviamente anche di Maradona. Queste le sue parole: “Maradona? Ho tanti bei ricordi, ho avuto la possibilità di parlare tante volte con Diego, di cenare due volte con lui. E’ morto ma non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata ma per quello che ha fatto resterà sempre vivo. Diego vive. Peccato che il Covid abbia impedito un ricordo migliore”. Sulla partita: “Le gare sono tutte difficili, anche se giochi con una squadra di Serie D fai fatica. Oggi abbiamo fatto meglio di tre settimane fa, poi abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo sbagliato tanto, ci siamo intestarditi a palleggiare e imbucare ma abbiamo fatto meglio oggi che tre settimane fa. Era difficile ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Ai microfoni di Sky Sport, Gennaroha commentato la vittoria sul Rijeka del suo Napoli, parlando ovviamente anche di. Queste le sue parole: “? Ho tanti bei ricordi, ho avuto la possibilità di parlare tantecon Diego, di cenare duecon lui. E’ morto ma non morirà mai. Ha fatto tante cose straordinarie. Ha sbagliato nella vita privata ma per quello che ha fatto resterà sempre vivo. Diego vive. Peccato che il Covid abbia impedito un ricordo migliore”. Sulla partita: “Le gare sono tutte difficili, anche se giochi con una squadra di Serie D fai fatica. Oggi abbiamo fatto meglio di tre settimane fa, poi abbiamo sbagliato tanto. Abbiamo sbagliato tanto, ci siamo intestarditi a palleggiare e imbucare ma abbiamo fatto meglio oggi che tre settimane fa. Era difficile ...

