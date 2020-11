Gaspart: “Ferlaino convinse che Napoli era il posto giusto per Maradona e ha avuto ragione” (Di giovedì 26 novembre 2020) Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. All’epoca della trattativa col Napoli per Maradona, era vicepresidente e curava ogni operazione del club. Rispetto massimo per i campioni portati in blaugrana. Romario, Ronaldo, Rivaldo, altri ancora: nessuno è paragonabile a Maradona. Non me lo fecero tenere, è stato un momento che non potrò dimenticare. Fu impossibile evitare il suo trasferimento a Napoli. Ferlaino insistette tantissimo, ricordo che una volta persi la pazienza e gli risposi male, poi lo invitai a Barcellona per scusarmi. Fu bravissimo a convincere Diego che Napoli sarebbe stato il posto giusto per lui e la storia gli ha dato ragione. Sono felice che il San Paolo cambi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Joan, ex presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. All’epoca della trattativa colper, era vicepresidente e curava ogni operazione del club. Rispetto massimo per i campioni portati in blaugrana. Romario, Ronaldo, Rivaldo, altri ancora: nessuno è paragonabile a. Non me lo fecero tenere, è stato un momento che non potrò dimenticare. Fu impossibile evitare il suo trasferimento a. Ferlaino insistette tantissimo, ricordo che una volta persi la pazienza e gli risposi male, poi lo invitai a Barcellona per scusarmi. Fu bravissimo a convincere Diego chesarebbe stato ilper lui e la storia gli ha dato ragione. Sono felice che il San Paolo cambi ...

napolista : Gaspart: “Ferlaino convinse che Napoli era il posto giusto per Maradona e ha avuto ragione” Era il vicepresidente d… - kisskissnapoli : #Barcellona, Gaspart: “Approfitto ancora oggi di radio @kisskissnapoli per chiedere scusa al Presidente Ferlaino e A. Iuliano” - kisskissnapoli : #Barcellona, Gaspart: “Il merito sportivo degli Scudetti napoletani è di Diego Armando Maradona. Quello politico è di Corrado Ferlaino” - kisskissnapoli : #Barcellona, Gaspart: “Ferlaino fu bravissimo a convincere Maradona che Napoli sarebbe stato il posto giusto per lu… - kisskissnapoli : #Barcellona, Gaspart: “Ferlaino insistette tantissimo per portare a #Napoli Maradona. Ricordo che una volta persi l… -