Gascoigne su Maradona | «Giocava col Siviglia e io feci gol Dissi | “Battimi”» – VIDEO

(Di giovedì 26 novembre 2020) Paulha ricordato Diego Armandoai microfoni di Goodmorning Britain: le sue dichiarazioni Ospite dei microfoni di Goodmornig Britain Paul, ex calciatore dell’Inghilterra con un passato in Italia alla Lazio, ha voluto ricordare Diego Armando. «Lui era ale io alla Lazio. Prima di una partita lo incontro nel tunnel e gli dico ‘Diego sono alticcio’ lui mi risponde ‘Va tutto bene Gazza, lo sono anche io’. Andammo in campo e dopo aver saltato quattro giocatori sono riuscito a segnare. A quel punto sono tornato da lui e gli ho detto ‘Battimi’. Credo di aver detto la cosa sbagliata perché poi fece delle cose incredibili. Tutto questo in italiano perché lui non parlava inglese e neanche io» "I spoke to him in Italian, because he doesn't speak English and neither ...