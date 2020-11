Funerali Maradona streaming e diretta tv: dove vedere l’ultimo saluto al Pibe de Oro (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 20 italiane in Argentina si terranno i Funerali di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre. La salma del numero 10 questa mattina è stata portata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. E dove centinaia di persone sono già in fila per rendere omaggio al “Pibe de oro”. La veglia funebre nel Palazzo Presidenziale durerà solo fino alle ore 16 locali di oggi (le ore 20 italiane), dopodiché Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, i Funerali verranno celebrati oggi in forma privata anche per evitare il rischio di contagi di massa a causa del Covid. dove vedere i Funerali di ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 20 italiane in Argentina si terranno idi Diego Armando, il più grande calciatore di sempre. La salma del numero 10 questa mattina è stata portata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino,è stata allestita la camera ardente. Ecentinaia di persone sono già in fila per rendere omaggio al “de oro”. La veglia funebre nel Palazzo Presidenziale durerà solo fino alle ore 16 locali di oggi (le ore 20 italiane), dopodichéverrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, iverranno celebrati oggi in forma privata anche per evitare il rischio di contagi di massa a causa del Covid.di ...

DiMarzio : #BuenosAires saluta #Maradona, le immagini dalla #CasaRosada - RaiNews : Secondo i primi risultati dell'autopsia il decesso è stato causato da 'edema polmonare' ed 'insufficienza cardiaca… - Corriere : Maradona, scontri a Buenos Aires con la polizia. L’idea di seppellire il campione già stasera - Frances6870 : @DiegoMaradonaJr Diego,leggevo che @sscnapoli sta inviando in Argentina l'ultima maglia azzurra di tuo padre per i… - Frances6870 : @ADeLaurentiis Presidente,leggevo che @sscnapoli sta inviando in Argentina l'ultima maglia azzurra di #Diego per i… -