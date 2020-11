Funerali Maradona in diretta LIVE: l’ultimo saluto al campione argentino (Di giovedì 26 novembre 2020) Funerali Maradona diretta LIVE – Oggi, giovedì 26 novembre 2020, il mondo rende omaggio a Diego Armando Maradona: alle ore 20 italiane si chiuderà la veglia funebre nel Palazzo Presidenziale (“Casa Rosada”), dopodiché si terranno i Funerali in forma privata e la sepoltura. Noi di TPI seguiremo la giornata e i Funerali con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti. diretta LIVE Ore 15,30 – Oggi la sepoltura – La salma di Diego Armando Maradona sarà inumata oggi nel cimitero “Jardin de Bella Vista”, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Doña Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all’Afp. Creato negli anni ’80, ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020)– Oggi, giovedì 26 novembre 2020, il mondo rende omaggio a Diego Armando: alle ore 20 italiane si chiuderà la veglia funebre nel Palazzo Presidenziale (“Casa Rosada”), dopodiché si terranno iin forma privata e la sepoltura. Noi di TPI seguiremo la giornata e icon unatestuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti.Ore 15,30 – Oggi la sepoltura – La salma di Diego Armandosarà inumata oggi nel cimitero “Jardin de Bella Vista”, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Doña Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all’Afp. Creato negli anni ’80, ...

DiMarzio : #BuenosAires saluta #Maradona, le immagini dalla #CasaRosada - RaiNews : Secondo i primi risultati dell'autopsia il decesso è stato causato da 'edema polmonare' ed 'insufficienza cardiaca… - Corriere : Maradona, scontri a Buenos Aires con la polizia. L’idea di seppellire il campione già stasera - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Una marea umana per l'ultimo saluto a Maradona. Stasera i funerali del numer… - Frances6870 : @DiegoMaradonaJr Diego,leggevo che @sscnapoli sta inviando in Argentina l'ultima maglia azzurra di tuo padre per i… -