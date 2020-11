Frenata nell'alleggerimento delle misure, visti i dati di oggi: 100 decessi più di ieri, sale il rapporto casi/tamponi (Di giovedì 26 novembre 2020) oggi 822 morti, crescono anche i contagi, poco più di 29mila nelle ultime 24 ore, circa 2700 casi in più. Numeri che non sorprendono però i tecnici che avevano previsto proprio per questi giorni il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 26 novembre 2020)822 morti, crescono anche i contagi, poco più di 29milae ultime 24 ore, circa 2700in più. Numeri che non sorprendono però i tecnici che avevano previsto proprio per questi giorni il ...

mattinodipadova : RT @GianniDeZuani: La grande frenata della prevenzione: screening oncologici in calo del 23% nell'Usl 6 Euganea - ansa2030 : Covid: cala CO2 emessa, ma salgono i livelli nell'atmosfera. Frenata industrie riduce gas serra ma non concentrazio… - GianniDeZuani : La grande frenata della prevenzione: screening oncologici in calo del 23% nell'Usl 6 Euganea - mattinodipadova : Prima lo stop, poi la ripresa ma con visite più distanziate. A fine anno mancheranno all’appello quasi 33 mila cont… - laughsinpain : @eviltempt è normale lasciarsi influenzare, ma la vedo frenata anche nell'esporre i propri pensieri, abbiamo visto… -

Ultime Notizie dalla rete : Frenata nell Continua la frenata dei contagi in Versilia, ma ci sono altri due morti positivi al Covid Il Tirreno Auto elettriche, pneumatici Pirelli P Zero Elect sviluppato per la Porsche Taycan

Gli ingegneri Pirelli hanno sviluppato per la Porsche Taycan un pneumatico P Zero marcato Elect dedicato, che garantisce il massimo delle performance del veicolo. Lo sviluppo di questo pneumatico ha s ...

Veicoli ibridi: quante e quali tipologie esistono?

Sul mercato ne esistono ormai per ogni esigenza ma ognuna di queste tipologie sotto pelle nasconde in realtà moltissime differenze.

Gli ingegneri Pirelli hanno sviluppato per la Porsche Taycan un pneumatico P Zero marcato Elect dedicato, che garantisce il massimo delle performance del veicolo. Lo sviluppo di questo pneumatico ha s ...Sul mercato ne esistono ormai per ogni esigenza ma ognuna di queste tipologie sotto pelle nasconde in realtà moltissime differenze.