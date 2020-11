Frascati (Roma) – Rapina a portavalori davanti l’ufficio postale (Di giovedì 26 novembre 2020) I carabinieri della Stazione di Zagarolo e di Frascati sono alla ricerca dei malviventi scappati a bordo di una Ford Fiesta. Mattina da far west alle porte di Roma: alle 10:00 circa di oggi giovedì 26 novembre tre persone, con volto travisato e armati di pistola, hanno assaltato portavalori in località Valle Martella, via Bellini, davanti ufficio Leggi su periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) I carabinieri della Stazione di Zagarolo e disono alla ricerca dei malviventi scappati a bordo di una Ford Fiesta. Mattina da far west alle porte di: alle 10:00 circa di oggi giovedì 26 novembre tre persone, con volto travisato e armati di pistola, hanno assaltatoin località Valle Martella, via Bellini,ufficio

Nel tempo libero pulisce le strade di Labico. Emanuele, 16enne rugbista di Frascati, premiato dal sindaco

Ha sedici anni, vive a Labico, gioca a rugby nel Frascati Rugby Club e nel tempo che rimane a disposizione tra i compiti dell’Istituto tecnico commerciale e gli allenamenti al Campo di Cocciano [...] ...

