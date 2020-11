Francesco Oppini disperato al Gf Vip: “Ho raggiunto il limite” (Di giovedì 26 novembre 2020) Francesco Oppini disperato al Gf Vip, il ragazzo proprio nelle scorse ore si è lasciato andare ad un punto liberatorio con Tommaso e Stefania. FOTO FACEBOOKSembra proprio pronto ad abbandonare il giovane figlio di Alba Parietti dopo aver saputo del prolungamento del programma fino a Febbraio visto il grande successo, e se in un primo momento sembrava che la sua idea potesse cambiare, dopo ieri sera pare proprio di no. I suoi dubbi vanno avanti da giorni, il giovane infatti è molto combattuto tra restare e arrivare fino alla fine di un percorso, visto che il grande appoggio dei fan e tornare a casa e al suo lavoro di cui per un pò non si sta occupando. Infine il pensiero va anche alla sua fidanzata che non è sicuro possa accettare l’idea di vederlo restare in casa ancora per due mesi, insomma pare proprio che nemmeno ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020)al Gf Vip, il ragazzo proprio nelle scorse ore si è lasciato andare ad un punto liberatorio con Tommaso e Stefania. FOTO FACEBOOKSembra proprio pronto ad abbandonare il giovane figlio di Alba Parietti dopo aver saputo del prolungamento del programma fino a Febbraio visto il grande successo, e se in un primo momento sembrava che la sua idea potesse cambiare, dopo ieri sera pare proprio di no. I suoi dubbi vanno avanti da giorni, il giovane infatti è molto combattuto tra restare e arrivare fino alla fine di un percorso, visto che il grande appoggio dei fan e tornare a casa e al suo lavoro di cui per un pò non si sta occupando. Infine il pensiero va anche alla sua fidanzata che non è sicuro possa accettare l’idea di vederlo restare in casa ancora per due mesi, insomma pare proprio che nemmeno ...

distintamente_ : @__pivot__ Beh scusami ma nel momento in cui il twitter va contro chiunque esprime una opinione, va contro chiunque… - Reberebby215 : RT @_Sherbatsky__: Sono più le haters di Oppini a dire che Tommaso è innamorato di lui che le fan degli Zorpini, sappiatelo. Ovviamente lo… - luxifer06 : RT @kiarafaz1: 'Non nasconderti con le batutte non mi allontanare stiamo a vedere dove possiamo arrivare e ridiamo insieme che ridiamo semp… - _CamillaGreco : RT @giorgia_pinii: Riflessione personale: GLI AUTORI PIAZZANO UN RAGAZZO OMOSESSUALE PER TOMMASO, CRRCANDO DI FARE LA STORIELLA D'AMORE MA… - cryxhz : RT @kiarafaz1: 'Non nasconderti con le batutte non mi allontanare stiamo a vedere dove possiamo arrivare e ridiamo insieme che ridiamo semp… -