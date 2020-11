FOTO – Gasparri su Twitter posta foto di Pelè: “Il più grande, di tutti i tempi” (Di giovedì 26 novembre 2020) Gasparri su Twitter posta una foto di Pelè: "Il più grande calciatore di tutti i tempi". Tifosi arrabbiati perché è stato fatto a poche ore dalla morte di Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 novembre 2020)suunadi: "Il piùcalciatore dii tempi". Tifosi arrabbiati perché è stato fatto a poche ore dalla morte di Maradona L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AntoLello2 : RT @ibico75: Per via dell'effetto farfalla, basta un tweet di Gasparri con la foto di Pelé nel giorno della morte di Maradona, per far sì c… - BADU____ : Strano che #Gasparri in occasione della morte di #Maradona posti una foto di Pelè. - ibico75 : Per via dell'effetto farfalla, basta un tweet di Gasparri con la foto di Pelé nel giorno della morte di Maradona, p… - pirata_21 : #Maradona, #Gasparri posta foto di Pelé su Twitter: 'Il più grande'. Non capisco le polemiche, chi lo conosce sa ch… - Pino__Merola : Addio a Maradona, Gasparri posta foto Pelé su Twitter: “Il più grande”. Bufera sui social -