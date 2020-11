FOTO | Cori dei tifosi azzurri fuori dal San Paolo | “C’è solo un Maradona”

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) NAPOLI – Migliaia di persone sono all’esterno dello stadio San Paolo per omaggiare Diego Armando Maradona. I tifosi sono fuori all’ingresso della curva dove è affisso un grande striscione con la scritta The King e il volto dell’idolo argentino.I cori più famosi della tifoseria azzurra, con l’immancabile “C’è solo un Maradona”, rimbombano nella piazza, tante le bandiere inneggianti a D10S che sventolano davanti al San Paolo, lo stadio che presto porterà il nome del Pibe de oro.Sono ancora numerosi i tifosi che da ieri sera portano un loro dono per arricchire l’altare che omaggia Maradona. A breve, proprio dallo stadio di Fuorigrotta, dovrebbe partire una fiaccolata per l’idolo degli azzurri.