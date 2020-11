Formazioni ufficiali Lille Milan: Hauge titolare insieme a Rebic (Di giovedì 26 novembre 2020) Le Formazioni ufficiali di Lille Milan match valido per la 4ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Lille-Milan, match valido per la 4ª giornata del gruppo H dell’ Europa League 2020/2021. Lille (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, Xeka, Andrè, Bamba; Yazici, David. All.: Galtier Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Bonera Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Ledimatch valido per la 4ª giornata del gruppo H dell’Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per la 4ª giornata del gruppo H dell’ Europa League 2020/2021.(4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, Xeka, Andrè, Bamba; Yazici, David. All.: Galtier(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu,. All. Bonera Leggi su Calcionews24.com

Operazione sorpasso in Europa League per i rossoneri, opposti in trasferta ai francesi vittoriosi 3-0 a San Siro. In assenza di Ibrahimovic da centravanti gioca Rebic rifornito da Castillejo ...

