Formazienda, 10 milioni di euro per formare risorse umane

L'avviso 5/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 23 novembre. È la strategia del fondo paritetico interprofessionale Formazienda, che si appresta a chiudere il 2020 con un'azione di ...

È la strategia del fondo paritetico interprofessionale Formazienda, che si appresta a chiudere il 2020 ... L'avviso 5/2020 mette a disposizione 10 milioni di euro portando a 27 milioni i fondi ...

Lavoro, in Gazzetta il nuovo bando “Formazienda”: 10 milioni di euro per formare risorse umane

Un avviso di finanziamento da 10 milioni di euro che intercetta anche la dotazione del ‘Fondo nuove competenze’ (Fnc), istituito dal governo con il decreto Rilancio e il decreto Agosto e in capo all’A ...

L'avviso 5/2020 mette a disposizione 10 milioni di euro portando a 27 milioni i fondi ...Un avviso di finanziamento da 10 milioni di euro che intercetta anche la dotazione del 'Fondo nuove competenze' (Fnc), istituito dal governo con il decreto Rilancio e il decreto Agosto e in capo all'A ...