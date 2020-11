Food | siglato ' Patto di Spello' tra Città del Vino e dell' Olio | Mtv e Strade dei sapori

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È statostamattina il 'di' in occasione del webinar dal titolo 'di. Per l'enoturismo e l'oleoturismo italiani', organizzato dall'Associazione Strada'evo Dop Umbria in occasione di 'Frantoi Aperti in Umbria' e condotto dalla giornalista Antonia Matarrese. L'accordotra le quattro più importanti organizzazioni italiane che si occupano di turismo enogastronomico,del, Movimento Turismo dele Federazione italianadel, ...