Fontana: 'Lombardia arancione, Speranza è d'accordo' (Di giovedì 26 novembre 2020) MILANO, 26 NOV - "Ho avuto, qualche minuto fa, un confronto schietto e diretto con il ministro Speranza. Entrambi condividiamo che, secondo il modello delle 'zone' predisposto dal Governo, la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) MILANO, 26 NOV - "Ho avuto, qualche minuto fa, un confronto schietto e diretto con il ministro. Entrambi condividiamo che, secondo il modello delle 'zone' predisposto dal Governo, la ...

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Il governo lascia la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre' #Coronavirusitalia… - SkyTG24 : Covid, Fontana: Lombardia arancione, d'accordo con Speranza - Corriere : Coronavirus, Fontana: «Il governo vuole lasciare la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre» - saetta77880708 : @LegaSalvini Signor Fontana: ma la Regione Lombardia non era 'il fiore all'occhiello' d'Italia ? Come mai con lei c… - Kiwi88785884 : ??LASCIATE ROSSA LA LOMBARDIA!!!!??Non sprechiamo sacrifici!?? @GiuseppeConteIT @WRicciardi @MassimoGalli51… -