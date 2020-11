Fondazione Gimbe | “Pericoloso allentare le restrizioni sotto Natale” E i presidi | “No riapertura scuole al 100%”

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020) In attesa del prossimo DPCM, che dovrebbele misure di prevenzione del Covid-19 in vista delle festività natalizie, siache l’Associazione Nazionale deiinvitano i decisori politici alla prudenza. “Lasi appella alla responsabilità di Governo e Regioni: servono scelte coraggiose anche se impopolari”, spiega Renata Gili, responsabile della ricerca sui servizi sanitari della. Questo perché “i dati e l’allarme dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) non lasciano adito a dubbi. Un imprudente allentamento delle misure rischia di provocare entro fine anno una nuova inversione della curva dei contagi che, come ben sappiamo, si riflette poi su ospedali ancora in ...