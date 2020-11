“Finalmente Maradona è riuscito a fregare tutti quelli che si ostinavano a volerlo vivo” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Alla fine ce l’ha fatta. Lui moriva a ripetizione, tre, quattro, cinque volte, e i medici ogni volta lo tenevano in vita. Curvi sul suo strematissimo cuore, a lavorarlo di bisturi, o sulla sua enorme pancia dove ha stipato tutta la sua enorme vita, schifezze e cose sublimi. Cercava la morte in modo anche fantasioso, un genio anche qui, una volta facendosi mordere in faccia dal suo cane. Operato, ricoverato e salvato. Il suo ascensore ha toccato paradisi reali e artificiali ma, da diversi anni in qua, puntava spedito all’inferno”. E’ il commento di Giancarlo Dotto alla morte di Maradona, sul Corriere dello Sport. La sua, scrive, era una strada segnata. “Proteggerlo da se stesso? Impossibile. La strada era segnata. E anche il verso. Un suicidio distillato negli anni. Maradonesco. Più sfarzoso di una palla brutale in testa alla Cesare pavese. Una sfilza di prodezze nel ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) “Alla fine ce l’ha fatta. Lui moriva a ripetizione, tre, quattro, cinque volte, e i medici ogni volta lo tenevano in vita. Curvi sul suo strematissimo cuore, a lavorarlo di bisturi, o sulla sua enorme pancia dove ha stipato tutta la sua enorme vita, schifezze e cose sublimi. Cercava la morte in modo anche fantasioso, un genio anche qui, una volta facendosi mordere in faccia dal suo cane. Operato, ricoverato e salvato. Il suo ascensore ha toccato paradisi reali e artificiali ma, da diversi anni in qua, puntava spedito all’inferno”. E’ il commento di Giancarlo Dotto alla morte di, sul Corriere dello Sport. La sua, scrive, era una strada segnata. “Proteggerlo da se stesso? Impossibile. La strada era segnata. E anche il verso. Un suicidio distillato negli anni. Maradonesco. Più sfarzoso di una palla brutale in testa alla Cesare pavese. Una sfilza di prodezze nel ...

napolista : “Finalmente #Maradona è riuscito a fregare tutti quelli che si ostinavano a volerlo vivo” Il commento di Dotto sul… - GuyTotti : I peggiori sono quelli che hanno criticato sempre #Totti per alcuni suoi comportamenti e lo stesso hanno fatto per… - RobertoDG10 : Io non ho mai amato molto il calcio, ma lui era uno spettacolo a parte. A me piace ricordarti così. Buon viaggio Di… - rodolfocorrenti : RT @doluccia16: Beh, forse la più grande giocata, #Maradona la sta facendo stasera. A #staseraitalia finalmente non si parla di covid, ma s… - Restir2003427 : Maradona piensace tu, si mo' nun succere nun succere cchiu'... l'Argentina toja sta cca', nun putimme cchiu' asp… -

Ultime Notizie dalla rete : “Finalmente Maradona Eni: Descalzi, 'collocamento bond ibridi è stato grande successo' Affaritaliani.it