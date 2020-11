Film Stasera in Tv – Downsizing Vivere alla grande – Trailer | Dove vederlo ed orario

Leggi su giornal

(Di giovedì 26 novembre 2020)in tv il. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Alexander Payne con Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig, Jason Sudeikis nei ruoli principali. Ambientata in un futuro distopico, la pellicola è stata selezionata in concorso per la 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia,è stato anche ild’apertura.– Trama Cosa accadrebbe se – come soluzione al problema della sovrapopolazione – un gruppo di scienziati norvergesi scoprisse il modo di ridurre gli uomini ad esseri viventi di 12 centimetri? Ognuno capirebbe presto le nuove opportunità che il denaro potrebbe dare ...