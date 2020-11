Filippo Nardi al Grande Fratello Vip? “Tra i nuovi ingressi” (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo ciò che riferisce Riccardo Signoretti su Instagram, Filippo Nardi sarà tra i nove/dieci concorrenti che varcheranno l’ambita porta rossa del Grande Fratello Vip. Per l’ex concorrente dell’Isola questo sarebbe un gradito ritorno dopo il suo debutto nella seconda edizione in chiave nip. Filippo Nardi al Grande Fratello Vip? Filippo Nardi al Grande Fratello Vip?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo ciò che riferisce Riccardo Signoretti su Instagram,sarà tra i nove/dieci concorrenti che varcheranno l’ambita porta rossa del. Per l’ex concorrente dell’Isola questo sarebbe un gradito ritorno dopo il suo debutto nella seconda edizione in chiave nip.alal?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

bleahar : RT @ansiavera: #GFVIP FILIPPO NARDI COME NUOVO POSSIBILE CONCORRENTE NELLA CASA E MI SEMBRA DOVEROSO SPOLVERARVI I RICORDI CON QUESTO VID… - eccociquaa : Che significa Filippo Nardi nuovo concorrente - _myfictionworld : RT @Paolo80843057: Per fortuna Filippo Nardi questa volta,avrà le sigarette nella casa #gfvip - Novella_2000 : Tra le new entry del #GFVip arriva un ex concorrente che si ritirò durante la sua edizione - Paolo80843057 : Per fortuna Filippo Nardi questa volta,avrà le sigarette nella casa #gfvip -