FIFA 21: Raiola "300 calciatori stanno considerando un'azione legale contro EA Sports" (Di giovedì 26 novembre 2020) La questione legata ai diritti d'immagine acquisiti da EA Sports con un regolare contratto stipulato con la FIFPRO non sembra essere stata ancora risolta nonostante i comunicati divulgati dalla software house canadese. Mino Raiola, procuratore di Zlatan Ibrahimovic, ha rilasciato importanti dichiarazioni al The Telegraph. L'agente ha dichiarato che circa 300 calciatori stanno seriamente valutando la possibilità di intraprendere un'azione legale nei confronti di EA Sports per l'utilizzo dei nomi e dei volti dei giocatori nella serie del simulatore calcistico FIFA. "Non si sta attaccando la qualità di EA Sports; si sta attaccando il sistema. E' sbagliato e questa è una lotta che Zlatan vuole intraprendere per tutti i giocatori. Cosa accadrà? Combatteremo finché non ci sarà ...

