FIFA 21 nella bufera: dopo il caso Ibrahimovic centinaia di calciatori stanno considerando azioni legali (Di giovedì 26 novembre 2020) Sembra che centinaia di star di FIFA 21 stiano prendendo in considerazione l'avvio di un'azione legale per l'uso delle loro immagini nelle serie calcistiche di Electronic Arts. All'inizio di questa settimana, Zlatan Ibrahimovic ha messo in dubbio il diritto di EA Sports di usare la sua immagine in FIFA. Il campione svedese ha attaccato EA accusando il publisher di aver usato la sua immagine senza permesso e affermando di non essere un membro FifPro. In risposta al tweet di Ibrahimovic, l'attaccante del Tottenham Gareth Bale ha scritto: "Interessante ... cos'è FIFPro?" prima di aggiungere l'hashtag #TimeToInvestigate.

