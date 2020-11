FIFA 21: Confermato un nuovo evento per il Black Friday (Di giovedì 26 novembre 2020) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha Confermato che venerdi 27 Novembre avrà inizio un nuovo evento per la modalità FIFA 21 Ultimate Team in occasione del Black Friday. Al momento la software house canadese non ha divulgato molti dettagli, ma probabilmente l’evento a tema Black Friday avrà inizio alle 19:00 di venerdi 27 Novembre. Abitualmente EA Sports durante questo evento rende disponibile nei pacchetti il Team Best of TOTW, ovvero una selezione delle carte più forti e popolari rilasciate con tutti i TOTW della stagione. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, seguiremo la vicenda e non mancheremo di informarvi in merito alla questione. FIFA 21 è disponibile su PlayStation 4, ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 26 novembre 2020) EA Sports, tramite i menu di gioco, hache venerdi 27 Novembre avrà inizio unper la modalità21 Ultimate Team in occasione del. Al momento la software house canadese non ha divulgato molti dettagli, ma probabilmente l’a temaavrà inizio alle 19:00 di venerdi 27 Novembre. Abitualmente EA Sports durante questorende disponibile nei pacchetti il Team Best of TOTW, ovvero una selezione delle carte più forti e popolari rilasciate con tutti i TOTW della stagione. Restate sintonizzati sulle nostre pagine, seguiremo la vicenda e non mancheremo di informarvi in merito alla questione.21 è disponibile su PlayStation 4, ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Confermato un nuovo evento per il #BlackFriday - roadman_ : @IlarioDiGiovamb @1969_gianluca @domiziof @franceschilli @ciroimmobile Fino ad ora a Futura Diagnostica non hanno c… -