Festività, atteso nuovo Dpcm. Ma quanto vale il Natale in termini economici? (Di giovedì 26 novembre 2020) Il governo è al lavoro per definire le misure di contenimento da adottare durante le Festività natalizie. L’ipotesi è di imporre un divieto di apertura degli impianti sciistici fino a gennaio, la quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero, una provvisoria riapertura dei centri commerciali e un probabile spostamento dell’orario di coprifuoco. Nel governo si lavora L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 26 novembre 2020) Il governo è al lavoro per definire le misure di contenimento da adottare durante lenatalizie. L’ipotesi è di imporre un divieto di apertura degli impianti sciistici fino a gennaio, la quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero, una provvisoria riapertura dei centri commerciali e un probabile spostamento dell’orario di coprifuoco. Nel governo si lavora L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Telesardegna : Coronavirus, atteso nuovo DPCM in vista delle festività natalizie [IL SERVIZIO] - TeleradioNews : Covid-19: Per il 3 dicembre atteso nuovo decreto più blando in vista delle festività natalizie -… - TeleradioNews : Covid-19: Per i 3 dicembre atteso nuovo decreto più blando in vista delle festività natalizie -… - TeleradioNews : Covid-19: Per i 3 dicembre atteso nuovo decreto più blando in vista delle festività natalizie -… - Napolitanteam : Covid, atteso nuovo DPCM in vista delle festività natalizie: le ipotesi al vaglio del governo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Festività atteso Borsa Milano, apertura oggi a 0,6%. L'andamento in tempo reale Corriere della Sera