Femminicidio a Pordenone, l'avvocatessa rinuncia alla difesa: "Non me la sento" (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - L'avvocatessa Rossana Rovere, studio a Pordenone e già presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia di Pordenone, ha rinunciato alla difesa di Giuseppe Forciniti 33 anni, il presunto omicida della compagna Aurelia Laurenti di 32 anni, fatto avvenuto nella notte a Roveredo in Piano (Pn). L'uomo aveva scelto come proprio difensore l'avvocato Rovere, legale da tempo impegnata nella difesa dei diritti delle donne. Questa mattina quando è stata chiamata dalla Questura in quanto indicata da Forciniti come suo difensore, ha declinato la difesa. L'avvocatessa Rovere ha precisato di non poter accettare l'incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne. "Io proprio non ... Leggi su agi (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - L'Rossana Rovere, studio ae già presidente dell'Ordine degli avvocati della provincia di, hatodi Giuseppe Forciniti 33 anni, il presunto omicida della compagna Aurelia Laurenti di 32 anni, fatto avvenuto nella notte a Roveredo in Piano (Pn). L'uomo aveva scelto come proprio difensore l'avvocato Rovere, legale da tempo impegnata nelladei diritti delle donne. Questa mattina quando è stata chiamata dQuestura in quanto indicata da Forciniti come suo difensore, ha declinato la. L'Rovere ha precisato di non poter accettare l'incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne. "Io proprio non ...

