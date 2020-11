Fedeli “Inaccettabile video sexy Rai Scuola? Non si può più sbagliare”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Quanto accadduto nella trasmissione di Rai2 Detto fatto, dove una ballerina pole dancer ha fatto vedere come fare spesa in maniera, “è stato un episodio drammatico e inaccettabile: si è dato vita al top degli stereotipi contro le donne. Il peggio del peggio insomma, che non si può ritrovare sulla Rai, sulla tv del servizio pubblico, proprio nei giorni in cui dovremmo riflettere sul fatto che gli stereotipi sono un’altra delle violenze contro le donne”. Lo ha detto la senatrice Pd Valeria, capogruppo dem in commissione Vigilanza Rai, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di stampa Italpress. “Poi c’è un tema più generale – ha spiegato ancora– La Rai pubblica non può avere palinsesti di quella natura, secondo me c’è il problema della necessità di una profonda ...