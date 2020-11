Farmacologo De Sarro precisa | ' Il vaccino? Bene Crisanti | più se ne sa meglio è'

(Di giovedì 26 novembre 2020) "Per ora c'è una gara a chi immette ilin commercio prima, non a chi produce il migliore. Domani o dopodomani ci sarà chi produrrà ilmigliore, oggi la corsa è a chi lo riesce a ...

Lo spiega ad Askanews Giovambattista De Sarro, Medico Famacologo, Rettore dell'Università di Catanzaro, Magna Graecia. "Qualsiasi sia il vaccino, un minimo di copertura lo darà ...Roma, 26 nov. (askanews) - Vaccini per il Covid-19? 'Per ora c'è una gara a chi lo immette in commercio prima, non a chi produce il migliore.