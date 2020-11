Fabrizio Corona | la clamorosa rivelazione su Silvio Berlusconi

(Di giovedì 26 novembre 2020)torna in pista e questa volta parla di, il fotografo racconta un aneddoto su Villa Arcore L’ex re dei paparazzi non si ferma più e ogni giorno condivide con il pubblico alcune delle sue esperienze, pareri e aneddoti. Prima con Belen e Stefano De Martino, poi Nina Moric e adesso con L'articolo proviene da YesLife.it.

_DAGOSPIA_ : 'CORONA DEVE RISPETTARE LE REGOLE' – L’EX FOTOGRAFO DEI VIP PER ORA RESTA AI DOMICILIARI: L’UDIENZA… - AndreaAAmato : Massimo Giletti, Fabrizio Corona e la strana ricostruzione del caso Genovese @stanzaselvaggia @La7tv - glx_hwan98 : RT @GrandeFratello: Ilary ha qualcosa da dire a Fabrizio Corona... ed è subito SCONTRO! #GFVIP - tvzoomitalia : Massimo Giletti, Fabrizio Corona e la strana ricostruzione del caso Genovese @stanzaselvaggia @La7tv - infoitcultura : Cracco diffida Giletti e La7 per le parole di Fabrizio Corona sulle feste di Genovese -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

Non tornerà in prigione, Fabrizio Corona . Almeno non per il momento. L'udienza in Tribunale che avrebbe dovuto decidere il suo destino ...Mentre Fabrizio Corona si trova a fare i conti (legalmente) con alcune presunte dichiarazioni su Alberto Genovese e un famoso chef, Nina Moric è passata al contrattacco. L'ex compagna del re dei papar ...