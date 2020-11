F1 | Lewis Hamilton | “Mai pensato di lasciare la Mercedes Esistiamo per vincere Il tetto sugli stipendi…”

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020)si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera. Il britannico ha conquistato il titolo iridato un paio di settimane fa, grazie alla bellissima vittoria ottenuta nel GP di Turchia, scombussolato dalla pioggia e dal poco grip dell’asfalto di Istanbul. Il pilota dellaha così eguagliato lo storico record di Michael Schumacher e vuole continuare a giganteggiare in Formula Uno, già a partire dal GP del Bahrain 2020, terzultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito del Sakhir. Il 35enne ha vinto gli ultimi quattro Gran Premi, in questa stagione è salito sul gradino più alto del podio in ben 10 occasioni sulle quattordici gare disputate e punta al pokerissimo di fila su una pista in cui si è già imposto tre volte in carriera (2014, 2015, 2019)....