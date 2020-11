F1 | GP Bahrain 2020 | Ferrari in lotta per il terzo posto nel Mondiale costruttori | Verstappen proverà ad insidiare le Mercedes

(Di giovedì 26 novembre 2020) Comincia domani con la prima giornata di prove libere il Gran Premio del, quindicesimo e terzultimo round stagionale deldi Formula Uno. Dopo 14 round disputati in Paesi del Vecchio Continente, il circus sbarca nel deserto di Sakhir per il primo atto del trittico asiatico che chiuderà il campionato. Entrambi i titoli iridati sono già stati assegnati, con Lewis Hamilton che ha raggiunto il primato di Michael Schumacher a quota 7 Mondiali e con lache si è confermata imbattibile nell’era ibrida con la settima affermazione consecutiva nella graduatoria riservata ai team. Restano però da decidere gli altri piazzamenti, con le lotte più interessanti che vedranno coinvolta anche laper provare a raggiungere ilnel campionato ...

Il Gran Premio del Bahrain verrà trasmesso in differita su TV8 anche per gli utenti non abbonati al servizio pay-tv di Sky Sport. Nel weekend del 28-29 novembre team e piloti si sfideranno lungo le cu ...Dopo uno spettacolare Gran Premio di Turchia sul bagnato, anche il GP del Bahrain potrebbe presentare condizioni insidiose per team e piloti. Nel weekend del 27-29 novembre i protagonisti del Mondiale ...