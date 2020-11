F1 | GP Bahrain 2020 | Ferrari in lotta per il terzo posto nel Mondiale costruttori | Verstappen proverà ad insidiare le Mercedes

(Di giovedì 26 novembre 2020) Comincia domani con la prima giornata di prove libere il Gran Premio del, quindicesimo e terzultimo round stagionale deldi F1. Dopo 14 round disputati in Paesi del Vecchio Continente, il circus sbarca nel deserto di Sakhir per il primo atto del trittico asiatico che chiuderà il campionato. Entrambi i titoli iridati sono già stati assegnati, con Lewis Hamilton che ha raggiunto il primato di Michael Schumacher a quota 7 Mondiali e con lache si è confermata imbattibile nell’era ibrida con la settima affermazione consecutiva nella graduatoria riservata ai team. Restano però da decidere gli altri piazzamenti, con le lotte più interessanti che vedranno coinvolta anche laper provare a raggiungere ilnel campionato ...

I due fratelli si stanno preparando per affrontare la gara endurance che si svolgerà in Bahrain. Se Valentino fino ad oggi non ha mostrato nessuno scatto dei test, c'è stato qualcun altro che invece l ...La FIA, insieme alla F1, ha individuato ben tre zone DRS nel GP del Bahrain, anche se nelle prime due più raramente vedremo dei sorpassi ...