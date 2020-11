Evade dai domiciliari e accoltella il suocero: arrestato 20enne (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un 20enne salernitano è finito in carcere dopo aver accoltellato il suocero 45enne. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in via Gherardo degli Angeli, nel quartiere di Pastena, bloccando il giovane che risultava già sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Nonostante questo il 20enne era uscito di casa per incontrare il suocero per parlare della relazione sentimentale con la figlia. Non si è trattato di un confronto pacifico, considerato che è degenerato in un accoltellamento ai danni proprio del 45enne. Nel corso di una perquisizione a casa del ragazzo i poliziotti hanno trovato e sequestrato l’arma usata per il ferimento nonché dosi di cocaina, eroina ed l’occorrente per il confezionamento in dosi oltre a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Unsalernitano è finito in carcere dopo averto il45enne. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in via Gherardo degli Angeli, nel quartiere di Pastena, bloccando il giovane che risultava già sottoposto al regime degli arresti. Nonostante questo ilera uscito di casa per incontrare ilper parlare della relazione sentimentale con la figlia. Non si è trattato di un confronto pacifico, considerato che è degenerato in unmento ai danni proprio del 45enne. Nel corso di una perquisizione a casa del ragazzo i poliziotti hanno trovato e sequestrato l’arma usata per il ferimento nonché dosi di cocaina, eroina ed l’occorrente per il confezionamento in dosi oltre a ...

UnioneSarda : #Sardegna - #Sassari, evade dai domiciliari per rubare in un vivaio: arrestato, scappa di nuovo - Golfonetwork : Salerno: evade dai domiciliari, arrestato cittadino polacco - MeridioNews : Nesima, evade dai domiciliari e va in commissariato «A casa non ho energia elettrica, portatemi in carcere» - genovatoday : Evade dai domiciliari e posta i video sui social -