Europa ostaggio dei sovranisti. Von der Leyen contro Orbán e Morawiecki. Il veto dei Paesi Visegrád blocca il Recovery Fund. Ma da Salvini e Meloni non una parola a difesa dell'Italia (Di giovedì 26 novembre 2020) Se entro pochi giorni non si troverà una soluzione, ci sarà effettivamente il rischio di avviare il 2021 senza bilancio Ue il che, a catena, farebbe ritardare l'emissione dei bond anticrisi: è noto come il veto di Polonia e Ungheria sulla clausola dello stato di diritto, che sta bloccando l'approvazione del prossimo quadro finanziario pluriennale stia di fatto bloccando anche il Recovery Fund, che ad esso è ancorato e grazie al quale all'Italia dovrebbero arrivare 209 miliardi (81,4 come trasferimenti diretti e 127 come prestiti). A sottolineare il danno che i due Paesi a "milioni di cittadine e cittadini europei che hanno urgente bisogno di aiuti" per arginare i danni economici provocati dalla pandemia è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ...

