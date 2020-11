Europa League: vincono Arsenal, Sparta Praga e Stella Rossa (Di giovedì 26 novembre 2020) Concluse le gare delle 19.00 di Europa League. Questi i risultati maturati: AEK-Zorya 0-3 Braga-Leicester 3-3 CSKA Mosca-Feyenoord 0-0 CSKA Sofia-Young Boys 0-1 Gent-Stella Rossa 0-2 Lask-Antwerp 0-2 Liberec-Hoffenheim 0-2 Lille-Milan 1-1 Maccabi Tel Aviv-Villarreal 1-1 Molde 0-3 Arsenal Qarabag – Sivasspor 2-3 Sparta Praga-Celtic Glasgow 4-1 Wolfsberger – Dinamo Zagabria 0-3 Foto: Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Concluse le gare delle 19.00 di. Questi i risultati maturati: AEK-Zorya 0-3 Braga-Leicester 3-3 CSKA Mosca-Feyenoord 0-0 CSKA Sofia-Young Boys 0-1 Gent-0-2 Lask-Antwerp 0-2 Liberec-Hoffenheim 0-2 Lille-Milan 1-1 Maccabi Tel Aviv-Villarreal 1-1 Molde 0-3Qarabag – Sivasspor 2-3-Celtic Glasgow 4-1 Wolfsberger – Dinamo Zagabria 0-3 Foto: Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

claalbuquerque : O San Paolo, que em breve se chamará Maradona, nesse momento. O Napoli joga pela Europa League hoje a noite. ?? Oh… - SkySport : Lille-Milan, orari e dove vedere la partita di Europa League in tv - SkySport : #LilleMilan, le probabili formazioni: prima da titolare per Hauge - sportface2016 : #calcio #EuropaLeague #Maradona10 #NapoliRijeka, azzurri in campo con el diez: l'omaggio a #Maradona (FOTO) - DanielePezzini : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague, #LilleMilan 1-1: i #rossoneri restano al secondo posto. #SportMediaset -