Europa League, Roma e Napoli senza problemi: azzurri primi, giallorossi già ai sedicesimi (Di giovedì 26 novembre 2020) Napoli e Roma sul velluto nella quarta giornata di Europa League.Vittoria esterna per 2-0 quella ottenuta dai giallorossi di Paulo Fonseca che hanno superato agilmente i rumeni del Cluj. A determinare il successo della squadra della Capitale uno strepitoso Jordan Veretout che ha propiziato l'autorete di Debeljuh e poi trasformato il rigore della sicurezza. Roma prima con 10 punti all'attivo seguita dagli svizzeri dello Young Boys a 7 punti trova la qualificazione ai sedicesimi di finale con due turni d'anticipo. Prestazione positiva anche quella offerta dal Napoli di Gattuso che ha superato per 2-0 i croati del Rijeka, a segno per i partenopei Politano e Lozano. Gli azzurri, con il pari di Alkmaar tra Az e Real Sociedad, si prendono ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020)sul velluto nella quarta giornata di.Vittoria esterna per 2-0 quella ottenuta daidi Paulo Fonseca che hanno superato agilmente i rumeni del Cluj. A determinare il successo della squadra della Capitale uno strepitoso Jordan Veretout che ha propiziato l'autorete di Debeljuh e poi trasformato il rigore della sicurezza.prima con 10 punti all'attivo seguita dagli svizzeri dello Young Boys a 7 punti trova la qualificazione aidi finale con due turni d'anticipo. Prestazione positiva anche quella offerta daldi Gattuso che ha superato per 2-0 i croati del Rijeka, a segno per i partenopei Politano e Lozano. Gli, con il pari di Alkmaar tra Az e Real Sociedad, si prendono ...

