Europa League: Roma e Napoli in serata, Milan in campo alle 18.55. Ecco il programma TV (Di giovedì 26 novembre 2020) Cluj-Roma La settimana di coppe continua con l’Europa League 2020/21, che vede impegnate nella fase a gironi tre squadre italiane: Milan, Napoli e Roma. I rossoneri giocano alle 18.55 sul campo del Lille, mentre gli azzurri e i giallorossi scendono in campo alle 21.00, rispettivamente in casa contro il Rijeka e in trasferta contro il Cluj. Le tre partite, insieme alle altre in programma, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Fonseca anche in chiaro su Tv8. Europa League 2020/21: dove seguire le partite di giovedì 26 novembre Le partite di Europa League si giocano tutte in un’unica ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 novembre 2020) Cluj-La settimana di coppe continua con l’2020/21, che vede impegnate nella fase a gironi tre squadre italiane:. I rossoneri giocano18.55 suldel Lille, mentre gli azzurri e i giallorossi scendono in21.00, rispettivamente in casa contro il Rijeka e in trasferta contro il Cluj. Le tre partite, insiemealtre in, sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con il match degli uomini di Fonseca anche in chiaro su Tv8.2020/21: dove seguire le partite di giovedì 26 novembre Le partite disi giocano tutte in un’unica ...

Oggi 26 novembre la cronaca live della partita della fase a gironi di Europa League tra Lille e Milan. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.55. La gara dello Stadio Pierre Mauroy valida per la ...

Rijeka: 'Saremo i primi dopo la scomparsa di Diego e forse gli ultimi al San Paolo'

Il Rijeka, sfidante del Napoli questa sera per l'Europa League, omaggia ancora una volta Maradona sui propri profili social. Di seguito il messaggio: ' Il Rijeka diventerà la prima squadra a giocare a ...

