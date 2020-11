Europa League oggi | calendario e orari partite Dove vederle in tv | guida Sky e TV8 26 novembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) Torna come ogni giovedì il grande spettacolo dell’di calcio 2020, che quest’vedrà in programma altre 24, otto delle quali trasmesse in diretta televisiva su Sky Sport, iniziando dalle ore 18.55, quando il Milan sarà ospite del Lille, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, contemporaneamente alla trasferta dell’Arsenal in casa del Molde su Sky Sport 253. Allo stessoo anche Sparta Praga-Celtic su Sky Sport 254 e Braga-Leicester su Sky Sport 255. Alle 21 toccherà dunque alla Roma, impegnata contro i romeni del Cluj su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su Tv8, mentre il Napoli al San Paolo ospiterà il Rijeka su Sky Sport Arena. In campo anche il Tottenham di Mourinho, nel Nuovo White Hart Lane contro il Ludogorets, su Sky Sport 254, con il quadro chiuso da ...